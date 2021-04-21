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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 أبريل العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها حمدي فتحي يعود لتدريبات الأهلي بعد شهر، ووفاة سامح مباشر عضو اللجنة الأولمبية متأثرا بكورونا ، واتحاد الكرة يحدد 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا للانتخابات المقبلة.
حمدي فتحي يعود لتدريبات الأهلي بعد شهر
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر سيعود للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد شهر من الآن عقب الانتهاء من إجراء عملية جراحية في الذراع وخوض تدريبات داخل الجيم.
وفاة سامح مباشر عضو اللجنة الأولمبية متأثرا بكورونا
توفى سامح مباشر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الجود السابق، متأثرا باصابته بفيروس كورونا بعدما نقل إلى أحد المستشفيات منذ أيام.
اتحاد الكرة يحدد 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا للانتخابات المقبلة
حددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لعقد انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس جديد لقيادة الكرة المصرية فى المرحلة المقبلة. وتنص لائحة اتحاد الكرة على إقامة انتخابات الجبلاية عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتى ستقام فى طوكيو خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.
أقترب عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، من التواجد في التشكيلة الأساسية لفريقه خلال لقاء الإنتاج الحربي المقررله يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.
الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة سموحة في الدوري
يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الثلاثاء، استعدادته لمباراة سموة المقرر لها مساء الأربعاء في الدوري الممتاز، ويتدرب الأهلي مساء اليوم باستاد التتش ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الفريق السكندري التى يدخلها الأحمر بمعنويات عالية بعد الفوز في القمة الأخيرة على الزمالك 2-1.
اقترب المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق السابق باتحاد الكرة من تولى رئاسة لجنة فض المنازعات التى ينوى اتحاد الكرة إنشاءها وتفعيلها خلال الأيام المقبلة وفقا للهيكلة الإدارية الجديدة بالجبلاية.