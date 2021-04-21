7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 أبريل العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها حمدي فتحي يعود لتدريبات الأهلي بعد شهر، ووفاة سامح مباشر عضو اللجنة الأولمبية متأثرا بكورونا ، واتحاد الكرة يحدد 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا للانتخابات المقبلة.

حمدي فتحي يعود لتدريبات الأهلي بعد شهر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر سيعود للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد شهر من الآن عقب الانتهاء من إجراء عملية جراحية في الذراع وخوض تدريبات داخل الجيم.

وفاة سامح مباشر عضو اللجنة الأولمبية متأثرا بكورونا

توفى سامح مباشر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الجود السابق، متأثرا باصابته بفيروس كورونا بعدما نقل إلى أحد المستشفيات منذ أيام.

اتحاد الكرة يحدد 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا للانتخابات المقبلة

حددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لعقد انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس جديد لقيادة الكرة المصرية فى المرحلة المقبلة. وتنص لائحة اتحاد الكرة على إقامة انتخابات الجبلاية عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتى ستقام فى طوكيو خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.