شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يحاضر اللاعبين ويجتمع مع معاونيه قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سموحة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب في ظل ضغط المباريات.

وعقد بيتسو موسيماني، اجتماعًا مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث موسيماني مع الطاقم المعاون عن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة، التي من المقرر أن تقام مساء غدٍ الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة كرة قوية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة سموحة.

وحرص الجهاز الفني على إجراء تقسيمة كرة، شهدت حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة التي تقام مساء غدٍ الأربعاء على ملعب «الأهلي والسلام».

وكان الفريق قد واصل تدريباته دون راحة لمواجهة سموحة، بعد أن تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة سموحة.

وخاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء فقرات متنوعة تحت قيادة ميشيل، بعد أداء التدريبات البدنية الجماعية مع الفريق.

وأنهى الفريق مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة، بعد أن تغلب على نظيره فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي.