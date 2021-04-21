شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يحتفل بتتويج الزمالك بلقب المحترفين: الدوري زملكاوي.. بجد رمضان كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر أحمد الأحمر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته بعد تتويج النادي الأبيض ببطولة دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، ومواصلة الضغط على غريمه التقليدى الأهلى.



احمد الاحمر على تويتر

وشارك أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، صورا من تتويجهم ببطولة دورى المحترفين للموسم الحالى، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، واحتفل قائلا: "الدوري زملكاوي.. بجد رمضان كريم".



يحتفل مع زملائه



احمد الاحمر

ونجح فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التألق على صعيد كرة اليد المصرية، بعدما استطاع تحقيق لقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، ومواصلة الضغط على غريمه التقليدى الأهلى، ومن ثم تحقيق الفوز بنتيجة 18 / 17، كما فعل فى قمة الدور الأول التى انتهت أيضا لصالحه.



نجوم الزمالك

وحرم بذلك فريق الزمالك غريمه التقليدى الأهلى من الثأر فى اللقاء، حيث إن أبناء طارق محروس كانوا يطمحون فى مصالحة الجماهير الحمراء فى ظل الخسارة فى الدور الأول وغياب اللقب عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تغيير القيادة الفنية وإبرام صفقات قوية.

ويحتفظ أحمد الأحمر لاعب الزمالك لكرة اليد، بإنجاز غير مسبوق حيث أنه الرياضي الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في جميع الرياضات الجماعية، وتوج أحمد الأحمر مع فريقه الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالى، بعدما فاز على سبورتنج بنتيجة 33-31، في المباراة النهائية التي أقيمت في الرأس الأخضر.

ويعتبر هذا اللقب هو رقم 12 في تاريخ الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لينفرد بصدارة قائمة الأندية الفائزة بالبطولة، ويأتي خلفه مولودية الجزائر بـ11 لقبًا، وثالثًا الأهلي المصري بـ5 ألقاب.