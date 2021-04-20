الامارات | الشارقة يحصد النقطة الآسيوية السابعة برباعية في شباك باختاكور

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحصد النقطة الآسيوية السابعة برباعية في شباك باختاكور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزا كبيرا على باختاكور الأوزبكي بإربعة أهداف مقابل هدف خلال المواجهىة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد نادي الشارقة ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم 2021 ليرفع الشارقة بهذا الفوز الكبير رصيده إلى سبع نقاط معززا صدارته للمجموعة في حين بقى باختاكور عند نقطتين فقط في المركز الرابع في حين تقدم تراكتور الإيراني للمركز الثاني بثلاث نقاط والقوة الجوية العراقي ثالثا بـ نقطتين .

سجل هداف الشارقة كل من خالد باوزر " 10" وسالم صالح " 26" وكايو لوكاس " 58" ولوان بيريرا" 63" وللفريق الأوزبكي الصربي دراغان سيران" 21" مستفيدا من خطأ دفاعي قاتل تسبب فيه المدافع خالد الظنحاني

ومثل اللاعب البرازيلي كايو لوكاس الورقة الرابحة ومفتاح الفوز للشارقة في هذه المباراة بعدما تألق بشكل لافت وسبب صداعا لدفاع الفريق الأوزبكي .

وضغط الشارقة بقوة على مرمى الفريق الأوزبكي ليتمكن من خلق ثغرات في دفاع الفريق الأوزبكي قادته للفوز الكبير في حين بدأ باختاكور مستسلما للهزيمة الكبيرة.

وأعتمد الشارقة في المباراة أسلوب الضغط الهجومي المكثف بالاعتماد على الثلاثي كايو و خالد باوزير وسالم صالح في الخط الأمامي.

و انتهت المباراة الأولى في ذات المجموعة التي جمعت تراكتور الإيراني وفريق القوة الجوية العراقي بالتعادل دون أهداف ليرفع الأخير رصيده إلى نقطتين والفريق الإيراني إلى ثلاث نقاط.

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