شكرا لقرائتكم خبر عن حازم وشيكابالا يخوضان برنامجًا تأهيليًا في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض حازم إمام ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا وتجهيزيا بجمانيزيوم النادي، وذلك على هامش مران اليوم بملعب النادي.

يأتي ذلك ضمن برنامج موضوع لحازم وشيكابالا من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.