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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «انقلاب» في كرة القدم.. كل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الأوروبي

أثار احتمال إنشاء مسابقة جديدة في عالم كرة القدم عاصفة من الانتقادات. كان الدوري الأوروبي الممتاز موضوعًا ساخنًا للنقاش على مدار الـ 24 ساعة الماضية. منذ الإعلان، كانت هناك احتجاجات واسعة النطاق من قبل المشجعين ضد بطولة دوري السوبر الأوروبي.

يأتي ذلك على رغم أن الاتحاد الإنجليزي والإسباني والإيطالي، إضافة لروابط تلك الدوريات جميعها عبرت عن رفضها للبطولة المستحدثة وخرجت ببيانات داعمة للاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيما يلي 8 أسئلة متكررة وإجاباتها حول إقامة مسابقة دوري السوبر الأوروبي والتي ستساعدك بالاطلاع على ما يحدث.

1. كم عدد الأندية التي ستشارك في الدوري الممتاز؟:

20 ناديًا سيشاركون في دوري السوبر الاوروبي. ويشمل ذلك 15 ناديًا مؤسسيًا سيكونون مشاركين دائمين في البطولة.

2. ما هي الأندية التي انضمت بالفعل إلى الدوري الممتاز؟:

أرسنال ، تشيلسي ، مانشستر يونايتد ، ليفربول ، مانشستر سيتي ، توتنهام هوتسبر ، برشلونة ، ريال مدريد ، أتليتكو مدريد إنتر ميلان ، يوفنتوس ، وميلان انضموا بالفعل إلى الأوروبي.

ومن المتوقع أن تنضم قريباً ثلاثة أندية أخرى في حال استكمال مشروع هذه البطولة.

3. هل يمكن أن تكون الأندية خارج الأندية التأسيسية جزءًا منه؟:

سيتم اختيار 5 أندية في كل موسم من خلال آلية تأهيل بناءً على أدائهم في الموسم السابق.

4. هل يمكن لهذه الأندية أن تلعب في صدارة دوري أبطال أوروبا؟:

لا، دوري السوبر الأوروبي هي بطولة مُنفصلة تمامًا. الأندية المشاركة في السوبر ليج لن تلعب في دوري أبطال أوروبا ولا في الدوري الأوروبي.

5. متى يبدأ الدوري الممتاز؟:

ومن المقرر أن تبدأ في أغسطس / سبتمبر من هذا العام.

6. ما هو شكل المسابقة؟:

التفاصيل لا تزال غير واضحة. لكن وفقًا للتقارير، ستكون بطولة دوري السوبر الأوروبي في منتصف الأسبوع. ستشكل الجولات الأولية مجموعتين لكل منهما 10 أندية.

ستتأهل الفرق الثلاثة الأولى في كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي. سيتم تحديد الفائزين المتبقيين في ربع النهائي بناءً على التصفيات بين الأندية التي احتلت المركز الرابع والخامس من كل مجموعة.

أين ستُلعب البطولة؟:

حتى الآن غير واضح، ولكن ما تم الإعلان عنه ستكون المباراة النهائية في مكان محايد.

7. هل تستطيع الأندية تحقيق إيرادات أكثر مقارنة بدوري أبطال أوروبا؟:

بناءً على التقدير الأولي، نعم. بعد كل شيء، المال هو أحد الدوافع الأساسية لأطلاق هذه البطولة.

8. هل سيتم منع الأندية التي وافقت على اللعب في الدوري الأوروبي الممتاز من منافسات دوري الأبطال هذا الموسم؟:

هذا موضوع ساخن الآن. أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الأندية المتعاونة مع دوري السوبر الأوروبي ستُطرد من مسابقات الاتحاد الأوروبي هذا الموسم، حيث يتم الترويج لدوري السوبر ليج كبديل لدوري أبطال أوروبا.