شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا: مانشستر سيتي أول المنسحبين من دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مانشستر سيتي رسميًا انسحابه من دوري السوبر الأوروبي، بعد أن أصدر النادي بيانًا رسميًا قال فيه «إن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم يمكن أن يؤكد أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة التي تضع خططًا لدوري السوبر الأوروبي».

https://www.mancity.com/news/mens/club-statement-super-league-withdraw-63754546

وقابل هذا البيان رد فعل سريع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حيث أكد رئيس الإتحاد سعادته بقرار النادي الإنجليزي الذي أظهر ذكاءً كبيرًا في السماع للعديد من الأصوات.

وأكد رئيس يويفا أن مان سيتي هو أصل حقيقي للعبة وأنه سعيد للعمل معهم من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم الأوروبي.