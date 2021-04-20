شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية بين اللاعبين في ختام مران الزمالك بإشراف كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية قوية في جزء صغير من الملعب تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وذلك خلال تدريبات اليوم.

وأجريت تقسيمة قوية تحت قيادة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، في وجود حارس مرمى لكل مجموعة وتم خلالها تنفيذ بعض الأمور الفنية التي تم التدريب عليها.

كما قام كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للفريق بالإشراف على هذه الفقرة ومتابعتها، وتوجيه بعض التعليمات وتصحيح بعض الأمور الفنية.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.