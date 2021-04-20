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بعد أقل من 48 ساعة على الإعلان الرسمي .. 4 انسحابات من دوري السوبر الأوروبي. (تقرير)

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أحمد شفيق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

بعد أقل من 48 ساعة على بيان الأندية ال12 بشأن دوري السوبر الأوروبي، ومع إحتجاجات جميع عشاق كرة القدم العالمية، وإحتجاج جماهير الأندية ال12 التي عبر عنها البعض بشكل واضح من خلال النزول للشوارع ومحاصرة ملاعب هذه الفرق والتظاهر امامها، يبدو أن بعض الأندية قد قررت بالفعل الإنسحاب من فكرة دوري السوبر الأوروبي.

الأسم الأول الذي اقترن بالإنسحاب من هذه الفكرة كان نادي ، حيث وردت انباء صحفية تداولتها صحف ذا جارديان، تليجراف وذا أثلتيك، أن تشيلسي يحضر الوثائق اللازمة لإتمام عملية انسحابه من فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وبدا وكأن تشيلسي هو قطعة الدومينو الأولى، فتبع ذلك خبر انسحاب مانشستر سيتي هو الأخر

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقرارات الأندية الإنجليزي – اذا تم تأكيدها رسميًا – مؤكدًا انه يثني عليهم في ذلك، آملًا أن تتبعهم الأندية الأخرى المشتركة في دوري السوبر الأوروبي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فأنضم لهذه المجموعة، مع إعلان رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، الذي قال أن برشلونة لن ينضم للدوري السوبر إلا بموافقة المجتمع الكتالوني بذلك. لأنه ناديهم، وهذا هو قرارهم.

ولا يعتبر برشلونة هو الأسم الإسباني الوحيد المنسحب وفقًا للتقارير الصحفية، فظهر أيضًا أسم أتلتيكو مدريد بأنه قرر الإنسحاب من دوري السوبر الأوروبي وفقًا لمصادر كبيرة في النادي.

ومع هذه الأنباء، كشف أكثر من تقرير صحفي عن إستقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إد وودورد، وهو أحد الأسماء التي هاجمها رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه بالأمس.

وأكد مانشستر يونايتد الخبر رسميًا من خلال إعلان أن وودورد سيرحل عن منصبه في نهاية عام 2021.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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