بعد أقل من 48 ساعة على الإعلان الرسمي .. 4 انسحابات من دوري السوبر الأوروبي. (تقرير)

بعد أقل من 48 ساعة على بيان الأندية ال12 بشأن دوري السوبر الأوروبي، ومع إحتجاجات جميع عشاق كرة القدم العالمية، وإحتجاج جماهير الأندية ال12 التي عبر عنها البعض بشكل واضح من خلال النزول للشوارع ومحاصرة ملاعب هذه الفرق والتظاهر امامها، يبدو أن بعض الأندية قد قررت بالفعل الإنسحاب من فكرة دوري السوبر الأوروبي.

الأسم الأول الذي اقترن بالإنسحاب من هذه الفكرة كان نادي تشيلسي، حيث وردت انباء صحفية تداولتها صحف ذا جارديان، تليجراف وذا أثلتيك، أن تشيلسي يحضر الوثائق اللازمة لإتمام عملية انسحابه من فكرة دوري السوبر الأوروبي.

BREAKING

I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL — Dan Roan (@danroan) April 20, 2021

وبدا وكأن تشيلسي هو قطعة الدومينو الأولى، فتبع ذلك خبر انسحاب مانشستر سيتي هو الأخر

BREAKING: Man City have withdrawn from ESL too — Dan Roan (@danroan) April 20, 2021

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقرارات الأندية الإنجليزي – اذا تم تأكيدها رسميًا – مؤكدًا انه يثني عليهم في ذلك، آملًا أن تتبعهم الأندية الأخرى المشتركة في دوري السوبر الأوروبي.

The decision by Chelsea and Manchester City is – if confirmed – absolutely the right one and I commend them for it.



I hope the other clubs involved in the European Super League will follow their lead. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 20, 2021

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فأنضم برشلونة لهذه المجموعة، مع إعلان رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، الذي قال أن برشلونة لن ينضم للدوري السوبر إلا بموافقة المجتمع الكتالوني بذلك. لأنه ناديهم، وهذا هو قرارهم.

Laporta seems to have changed his mind on the European Super League 🤨https://t.co/4BBj39scsA pic.twitter.com/j76BBeBlvt — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 19, 2021

ولا يعتبر برشلونة هو الأسم الإسباني الوحيد المنسحب وفقًا للتقارير الصحفية، فظهر أيضًا أسم أتلتيكو مدريد بأنه قرر الإنسحاب من دوري السوبر الأوروبي وفقًا لمصادر كبيرة في النادي.

It's not just the English teams rapidly pulling out... senior sources at Atletico Madrid tell me they are OUT, too. — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 20, 2021

ومع هذه الأنباء، كشف أكثر من تقرير صحفي عن إستقالة نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إد وودورد، وهو أحد الأسماء التي هاجمها رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه بالأمس.

BREAKING: Sky News understands that Ed Woodward has stepped down as executive vice chairman of #MUFC. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2021

وأكد مانشستر يونايتد الخبر رسميًا من خلال إعلان أن وودورد سيرحل عن منصبه في نهاية عام 2021.