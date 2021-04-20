شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن على رأس قائمة سموحة لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر لها غدًا الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف

خط الدفاع: رجب نبيل محمود عزت و محمود البدرى وأطهر الطاهر ومحمد الترهونى

خط الوسط: أحمد حمص ومحمود حليمو و محمد كناريا ومحمد رزق و عبد الكبير الوادر ومصطفى فتحى ورفيق كابو وشريف رضا وأحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن وعرفة السيد ونسينامبى وعلى زكى.

وستكون مباراة الغد هى الأخيرة للثنائي حسام حسن ومحمد الترهوني، مع نادي سموحة، وذلك بعد انتقالهما لصفوف فريق أهلي طرابلس الليبي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.