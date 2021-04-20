شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يدعو الأندية إلى الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن ما تداولته وسائل الإعلام عن انسحاب ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي من بطولة دوري السوبر الاوروبي يعد قرار صائب، مطالباً باقي الفرق الانجليزية المشاركة باتخاذ نفس الخطوة.

قال جونسون في تغريدة له على تويتر: «إن قرار تشيلسي ومانشستر سيتي- إذا تم تأكيده- هو القرار الصحيح تمامًا وأنا أثني عليهما على ذلك، آمل أن تحذو الأندية الأخرى المشاركة في الدوري الأوروبي حذوها».

أفادت إذاعة «توك سبورت» البريطانية، أن جميع الأندية الـ12 التى أعلنت مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي ستجتمع الليلة لمناقشة مصير البطولة بعد موجة من الرفض التى تواجهها البطولة من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بجانب جماهير كرة القدم.