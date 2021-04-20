شكرا لقرائتكم خبر عن مصير محمد صلاح مع المنتخب ورد اتحاد الكرة المصري بعد أزمة «السوبر الأوروبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تساؤلات كثيرة طرحها عشاق كرة القدم في مصر عن مصير محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعد أزمة إطلاق دوري السوبر الأوروبي من جانب 12 ناديًا من صفوة كبار أندية أوروبا، من بينها ليفربول، لتعويض خسائر تلك الأندية في ظل استمرار جائحة كورونا وضعف الموارد.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» رفض البطولة الوليدة التي دعمها أحد أكبر بنوك الولايات المتحدة بـ 6 مليارات دولار، وأكد حرمان أي لاعب يشارك في تلك البطولة من تمثيل بلاده في البطولات التي ينظمها الفيفا، ما يهدد مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بسبب تلك الأزمة، خاصة مع استعداد مصر لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

الاتحاد المصري لكرة القدم تجاهل الرد على هذه الأخبار وقرر منح شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح، حيث قرر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منح شارة كابتن المنتخب إلى محمد صلاح .

وأبلغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية بهذا القرار، والذين بدورهم رحبوا بهذه الخطوة.

وذكر الاتحاد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة، حيث يسعى الجهاز الفني والإداري إلى ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل إلى كأس العالم بقطر 2022.

وبدأ الأمر بإعلان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الأسباني، عن إطلاق ما سماه دوري السوبر الأوروبي وحصوله على موافقة رسمية من قبل 12 ناديا من كبار أندية أوروبا.

منصة دازن العالمية وعدت بيريز والأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي بـ 3.5 مليار دولار من أجل نقل المسابقة، وهو الأمر الذي دفع كبار أندية أوروبا لإعلان الحرب ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وبحسب «ذا صن» هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأندية الأوروبية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي بمنع لاعبيها من تمثيل منتخباتهم في المحافل الكبرى مثل كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية وكأس الأمم الأفريقية والآسيوية وكوبا أمريكا وأوليمبياد طوكيو 2021.

ومن المنتظر أن يمنع فيفا جميع اللاعبين في الأندية الـ12، ومن بينها ليفربول من اللعب مع منتخبات بلادهم ما يعني غياب رياض محرز عن اللعب مع منتخب الجزائر ونفس الأمر ينطبق على حكيم زياش مع منتخب المغرب و محمد صلاح مع المنتخب المصري .

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نيته رفع دعوى بـ 60 مليار يورو ضد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.