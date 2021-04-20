شكرا لقرائتكم خبر عن علي غزال: جاهزون لمواجهة الأهلي.. وهدفي الانضمام للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على غزال لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على صعوبة مواجهة فريقه أمام النادي الأهلي.

ويلتقي سموحة مع الأهلي غدًا الأربعاء، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال على غزال، في تصريحات صحفية :«جاهزون لمواجهة الأهلي، جميع مباريات الدوري هذا الموسم صعبة للغاية، ولكن مواجهة الفريق الأحمر، أصعب لأننا نواجه أحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا».

وأضاف: «الأداء كان متذبذبا منذ بداية الموسم الجاري وهو ما أثر على نتائج الفريق»، مضيفًا: «اللاعبون يتحملون جزءا كبيرا من كثرة التعادلات، بالإضافة إلى غياب التوفيق».