شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا عن مجدي عبدالغني : «لا تستحق الرد وتذكر واقعة سرقة ملابس ‏منتخب مصر»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود عبدالمنعم كهربا، جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على انتقادات مجدي عبدالغني نجم الفريق السابق له مؤخراً.

وكان عبدالغني قد اتهم كهربا السهر في ملاهي ليلية وبعدم التزامه منذ انضمامه للنادي الأهلي.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية: «لا أريد التعليق على كلامه فهو آخر شخص من الممكن أن أعلق على حديثه».

وتابع: «لا صحة لما قاله عني بخصوص السهر وعدم الالتزام وشائعات كثيرة قام بترويجها ضدي».

وأتم: «أود أن أذكر مجدي عبدالغني بواقعة سرقة ملابس منتخب مصر فقط».