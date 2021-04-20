شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك: كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع معاونيه.. وتدريبات استشفائية للأساسيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة سريعة مع جهازة المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتحدث كارتيرون مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، في بعض الأمور الفنية التي سيقوم الفريق بتنفيذها خلال التدريبات اليوم، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركو في مباراة الأهلى الأخيرة في الدوري الممتاز، في التدريبات الجماعية اليوم بمقر النادي.

جاء ذلك، عقب الاكتفاء بأداء هؤلاء اللاعبين تدريبات تأهيل واستشفاء بمران أمس منعا للتعرض للإجهاد، وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.