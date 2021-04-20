شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة تأهيلية قوية للاعبي الزمالك مع فيرناندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الجماعي اليوم.

حيث أدت المجموعتان فقرة تأهيلية قوية تحت إشراف فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق، مقسمة على جزأين، أحدهما بالكرة والآخر عبارة عن تأهيل باستخدام بعض الحواجز، كما قام فيرناندو بتوجيه بعض التعليمات للاعبين أثناء أداء الفقرة التأهيلية.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.