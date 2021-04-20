شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: ٩مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة ١١ مركز شباب بمحافظة الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان العمل مستمر ومتواصل لتطويره مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، في إطار الارتقاء بأداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يستفيد من خدماتها أبناء المناطق المحيطة بها علاوة على ما تقدمه من أنشطة وبرامج متنوعة لأعضائها.

حيث تم رصد مبلغ ٩ مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة ١١ مركز شباب بمحافظة الدقهلية، هذا بخلاف ما تم من إنشاءات من خلال الطرح الاستثماري بمراكز الشباب من خلال المستثمرين.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل عده لجان لمتابعة الأعمال الإنشائية بمحافظات الجمهورية للوقوف علي الموقف النهائي لمراكز الشباب وتوفير ما يلزم من دعم لتقديم افضل الخدمات، في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية.