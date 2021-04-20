شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بيراميدز استعداداً لمواجهة نكانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت المسحة التي خضعت لها بعثة فريق نادي بيراميدز في زامبيا سلبية جميع أفراد البعثة، استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي في إطار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر الأربعاء على نظيره نكانا بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي حل فيها بيراميدز بنسختها الأخيرة.

وخضع جميع أفراد البعثة لمسحة بمجرد وصولها بالأمس إلى مدينة ندولا الزامبية وجاءت نتيجتها سلبية تماما لجميع أفرادها لتتأكد جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة الهامة، التي يحتاج بيراميدز للفوز بها من أجل تأمين تأهله للدور ربع النهائي من البطولة.