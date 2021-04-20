شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق وذلك خلال التدريبات المقامة حاليا بمقر النادي.

وأدى ثلاثي حراس الزمالك، فقرة قوية تم التركيز فيها على بعض الأمور الفنية، كما قام أوليفيرا بتوجيه بعض التعليمات للثلاثي من أجل تنفيذها خلال المران.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.