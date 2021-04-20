محافظ الإسكندرية يهنئ منتخب الصم لفوزهم ببطولة دوري مراكز الشباب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منتخب الإسكندرية للصم لفوزهم في نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، حيث حصد منتخب الإسكندرية على المركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها ٨٠ ألف جنيها.

وأكد المحافظ، على دعمه الكامل لجميع الأنشطة الرياضية التي تهدف إلى توظيف طاقة النشء والشباب السكندري بشكل إيجابي يفيدهم، لافتا إلى أن الشباب هم مستقبل الوطن، كما أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل جاهدة على دعم الشباب واستغلال طاقتهم بشكل فعال وإيجابي يعود عليهم بالنفع، وذلك من خلال تنظيم العديد من المبادرات والفاعليات مثل: مبادرة «تنشيط الرياضة بأحياء الإسكندرية»، التي تقام صباح كل يوم جمعة.

وأشار إلى أن هناك مشروع «1000 بنت- 1000 حلم» الذي تنظمها مديرية الشباب والرياضة مع الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والذي يهدف إلى تدريب الفتايات تحت سن 14 سنة، وغيرها الكثير من الفاعليات التي تدعم بها الدولة الشباب والنشء.

الجدير بالذكر؛ إن منتخب الإسكندرية، قد تأهل على حساب منتخب كفر الشيخ، بعد أن تغلب عليه في مباراة نصف النهائي بضربات الترجيح، بينما تأهل منتخب أسيوط بعد تغلبه على منتخب الإسماعيلية في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف، كما أن الفرق ال١٦ التي صعدت منها ٨ فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالإسكندرية، بجانب ٨ فرق أخرى أصحاب دور الـ ٨ في النسخة السابقة.

محافظ الإسكندرية يهنئ منتخب الصم لفوزهم ببطولة النسخة الرابعة بدوري مراكز الشباب للصم (صور)

محافظ الإسكندرية يهنئ منتخب الصم لفوزهم ببطولة النسخة الرابعة بدوري مراكز الشباب للصم (صور)

محافظ الإسكندرية يهنئ منتخب الصم لفوزهم ببطولة النسخة الرابعة بدوري مراكز الشباب للصم (صور)