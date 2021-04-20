شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوجه رسالة إلى مدحت شلبي: «ربنا يهديك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انتقادات الإعلامي مدحت شلبي، له في الفترة الماضية.

وكان مدحت شلبي، هاجم كهربا، عقب مباراة المريخ السوداني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: «كهربا قام بتصرفات استفزازية تجاه لاعبي المريخ السوداني»، مضيفًا: «لو اللي حصل ده اتكرر تاني هطلعلك ملفاتك ودفاترك القديمة يا كهربا».

وواصل: «تصرفات كهربا لا تليق بالنادي الأهلي، واللاعب وضع يده على فمه وأطلق ألفاظ تبدو مسيئة تجاه الفريق الضيف».

وأنهى تصريحاته: «إنت عارف كويس يا كهربا لما فتحتلك دفاترك القديمة حصلك إيه».

وقال محمود كهربا، عن مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية : «مش شايفه ولا هاشوفه»، مضيفًا: «مش عاوز أتكلم عليه عشان هديله أهمية».

ووجه كهربا رسالة إلى مدحت شلبي، قائلاً : «ربنا يهديك».