شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يوجه رسالة قصيرة لجماهيره قبل جراحة الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي على إصابته بقطع الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، والتي انتهت نتيجتها لمصلحة الريدز، بنتيجة 2-1، في إطار مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ونشر تريزيجيه صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام» معلقاً: «الحمد لله».

ويخضع ترزيجيه لجراحة الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة، ويبدأ بعدها مرحلة التأهيل بحسب ما ورد في البيان الرسمي للنادي الإنجليزي.