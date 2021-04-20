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تريزيجيه يوجه رسالة قصيرة لجماهيره قبل جراحة الرباط الصليبي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

علق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي على إصابته بقطع الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أمام ، والتي انتهت نتيجتها لمصلحة الريدز، بنتيجة 2-1، في إطار مباريات الجولة الـ31 من بطولة الممتاز «البريميرليج».

ونشر تريزيجيه صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام» معلقاً: «الحمد لله».

ويخضع ترزيجيه لجراحة الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة، ويبدأ بعدها مرحلة التأهيل بحسب ما ورد في البيان الرسمي للنادي الإنجليزي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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