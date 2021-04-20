شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي للاعبي الهلال: لا تستعجلوا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مدرب الهلال ميكالي أن فريقه استعد جيداً لمباراة فريق استقلول الطاجيكي التي تقام غدا الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وأضاف: «المباراة ستجمع المتصدرين وهدفنا تحقيق الانتصار والانفراد بصدارة هذه المجموعة». وحول إعدادهم لهذا اللقاء قال: «الإعداد في هذه البطولة مبني على التمارين الاسترجاعية لقصر الوقت، نواجه ضغطا في المباريات ولكن فريقنا مُعد بشكل مميز، منافسنا يمتلك جانبا دفاعيا جيدا، وسنحاول تفكيكه بالطريقة المناسبة، أطالب اللاعبين بعدم الاستعجال، ‫والتركيز العالي داخل الملعب».

ووصف لاعب الهلال محمد كنو مباراتهم أمام فريق استقلول بأنها صعبة «نواجه فريقا قويا ومنظما، فريقنا اكتسب ثقة أكبر في المباراة الماضية وسنعمل على تحقيق النقاط الثلاث في هذه المواجهة، نأمل أن نقدّم مستوى جيداً ونحقّق نتيجة إيجابية».

واختتم حديثه قائلا: «المدرب سيضع التكتيك المناسب للمباراة، وسنواصل عملنا ومستوانا في المباراة الماضية ونحصد النقاط الثلاث».