ميكالي: دوشنبه منظم دفاعيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي، بصعوبة مهمة فريقه أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني اليوم في إطار الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي الذي حضره إلى جانبه لاعب خط الوسط محمد كنو «ندرك أهمية وصعوبة مواجهة اليوم أمام استقلال دوشنبه الذي يتميز بالتنظيم الدفاعي، ومع ذلك نعمل على تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السابعة للانفراد بالصدارة».

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