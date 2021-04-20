الأخضر يترقب قرعة أولمبياد طوكيو اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجرى مساء اليوم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة زيورخ السويسرية، مراسم قرعة مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 يوليو حتى السابع من أغسطس المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا من مختلف القارات من بينها المنتخب السعودي.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات، شريطة عدم وجود منتخبين من قارة واحدة في نفس المجموعة، فيما تمّ تصنيف المنتخبات المشاركة الأولمبية وفقا لما اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من نتائج وأداء المنتخبات في آخر 5 دورات أولمبية إضافة إلى منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية.

وجاء المنتخب السعودي في التصنيف الرابع إلى جانب منتخبات أستراليا وفرنسا ورومانيا، فيما حل المنتخب العربي الآخر المشارك في الدورة، المنتخب المصري في التصنيف الثالث بجانب منتخبات نيوزيلندا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، في المقابل ضم التصنيف الأول منتخبات اليابان المستضيف، والبرازيل حامل الميدالية الذهبية في النسخة الماضية في ريودي جانيرو 2016، والأرجنتين وكوريا الجنوبية، بينما جاء في التصنيف الثاني منتخبات المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا.

وكان الأخضر الأولمبي قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل تأجيلها إلى العام الحالي بعد فوزه على المنتخب الأوزبكي في الدور نصف النهائي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما بهدف وحيد، وحصوله على المركز الثاني في المباراة النهائية أمام منتخب كوريا الجنوبية، بينما تأهل المنتخب المصري عقب فوزه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما على حساب المنتخب الإيفواري 2/ 1.