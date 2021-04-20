شكرا لقرائتكم خبر «فيفا» يدعم «يويفا» ويرفض دوري السوبر الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو مقترحات لبطولة دوري السوبر الأوروبي، كما هدد الأندية المعنية بعواقب لم يحددها.

وقال إنفانتينو في مؤتمر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «لا يوجد شك في موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم من تلك المسألة، في الاتحاد الدولي نرفض بقوة تأسيس دوري سوبر بشكل منغلق ومنفصل عن المؤسسات والدوريات الحالية والاتحادات ومن (فيفا) و(يويفا).

وأوضح أن بطولة دوري السوبر الأوروبي المكونة من 12 فريقا حتى الآن، تتعارض مع تلك القيم، كما أكد أن (يويفا) يحظى بالدعم الكامل في مواجهة تلك الخطوة.

ولا يبدو من الواضح ماهي العقوبات التي يمكن أن يفرضها (يويفا) أو روابط الدوري تجاه الأندية المعنية، حيث يواجه الأمر تحديا قانونيا، لكن أليكساندر سيفرين رئيس (يويفا) أكد أن اللاعبين المتواجدين في الأندية المنفصلة قد يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخبات، كما أن الأندية نفسها قد تخضع لعقوبات محلية.

وأشار إنفانتيو إلى أنه لن يكون هناك أي حلول وسط وأن الأندية ربما لن يمكنها المشاركة في بطولاتها الخاصة، حيث يتعين عليها البقاء كجزء من الهيكل الحالي للبطولات الأوروبية.

وتابع «إذا اختار البعض الذهاب في طريقه الخاص، فهذا يعني أن عليهم التعايش مع عواقب اختياراتهم، الأمر يعني إنك إما داخل أو خارج، لا يمكن أن تكون نصف في الداخل وآخر في الخارج».

وتواجدت 6 أندية إنجليزية من أصل 12 ناديا مؤسسا لبطولة دوري السوبر الأوروبي، حيث تواجه الأندية حالة غضب ومعارضة من الأندية المنافسة، وحتى من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال جونسون في مقال بصحيفة (صن)، أمس «سأفعل كل ما بوسعي من أجل إعطاء البطاقة الحمراء لدوري السوبر الأوروبي المضحك».

وذكرت الأندية الست الكبرى في الدوري الإنجليزي، وهي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال، أمس الأول، أنها ستنضم إلى أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، في تأسيس البطولة المغلقة ابتداء من أغسطس المقبل.

وذكرت تقارير أن جونسون سيلتقي مع ممثلي الجماهير واتحاد كرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما كشف أوليفير دودن وزير الثقافة والتكنولوجيا والإعلام والرياضة، عن رؤية جديدة تقدمها الجماهير لكرة القدم الإنجليزية.

وأبدى نادي إيفرتون، الغريم التقليدي لليفربول في نفس المدينة أسفه وإحباطه حيال الأمر، مؤكدا في بيانه أن الأندية الست تتصرف بأنانية لمصالحها الخاصة وتلطخ سمعة الدوري واللعبة.