سيفرين يتهم أندية دوري السوبر بالخيانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أليكساندر سيفرين الأندية الـ12 التي شكلت بطولة دوري السوبر الأوروبي بنسيان تاريخ اللعبة وخيانة الجماهير. وقال سيفرين «الأنانية حلت محل التضامن، المال أصبح أهم من المجد، الطمع بات أهم من الولاء، والأرباح أكثر أهمية من العاطفة، بالنسبة للبعض، أصبحت الجماهير مستهلكة وعميلة وأصبحت البطولات مجرد سلع». وتابع «كرة القدم هي ملك للجميع لأنها جزء من تراثنا».

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