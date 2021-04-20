شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يرفض دوري السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض بايرن ميونيخ الثلاثاء خطط إقامة دوري السوبر الأوروبي المقترح، وأشاد بدوري الأبطال ووصفه بأنه أفضل بطولة لكرة القدم في العالم.

وأعلن 12 نادياً بارزاً يوم الأحد تأسيس دوري السوبر الأوروبي وسط معارضة شديدة من داخل اللعبة وخارجها.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان: يرفض أعضاء وعشاق النادي دوري السوبر، يأمل بايرن ميونيخ أن تواصل الأندية الأوروبية المنافسة في بطولة دوري الأبطال الرائعة وأن تعمل على تطويرها بالتعاون مع الاتحاد القاري (يويفا). بايرن يقول: لا لدوري السوبر.