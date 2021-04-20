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بايرن ميونيخ يرفض دوري السوبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض بايرن ميونيخ الثلاثاء خطط إقامة دوري السوبر الأوروبي المقترح، وأشاد بدوري الأبطال ووصفه بأنه أفضل بطولة لكرة القدم في العالم.

وأعلن 12 نادياً بارزاً يوم الأحد تأسيس دوري السوبر الأوروبي وسط معارضة شديدة من داخل اللعبة وخارجها.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان: يرفض أعضاء وعشاق النادي دوري السوبر، يأمل بايرن ميونيخ أن تواصل الأندية الأوروبية المنافسة في بطولة دوري الأبطال الرائعة وأن تعمل على تطويرها بالتعاون مع الاتحاد القاري (يويفا). بايرن يقول: لا لدوري السوبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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