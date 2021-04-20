شكرا لقرائتكم خبر عن دين سميث: يجب منع إقامة دوري السوبر الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال دين سميث مدرب أستون فيلا، الثلاثاء، إن دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم يهدد أحلام أندية صغيرة مثل ناديه ويجب منعه.

وفاز أستون فيلا، وهو من مؤسسي رابطة أندية الدوري الإنجليزي، بكأس أوروبا القديمة السابقة لدوري الأبطال في 1982 لكنه ليس من الأندية الستة الكبرى في إنجلترا التي انضمت لدوري السوبر.

وقال سميث: إن أستون فيلا الذي يستضيف مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز يوم الأربعاء كان يلعب في الدرجة الثالثة حين ولد المدرب في 1971.

وقال: بعد أن أكملت 11 عاماً فاز هذا النادي بكأس أوروبا. كان حلماً تحول إلى حقيقة. حصل النادي على فرصته بعد الفوز بالدوري في الموسم السابق. ربما يحتاج دوري الأبطال بصيغته الحالية إلى تطوير وتغييرات؛ لكن إقامة دوري سوبر خاص لا يوجد به صعود أو هبوط يدهشني تماماً. يضر هذا بقيم المنافسة حتى الوصول إلى نهائي دوري الأبطال. حلمت دوماً أن أكون مدرباً في الدوري الممتاز.. حلمي التالي قيادة فريقي للحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال والمنافسة ثانية باسم أستون فيلا. هذه الفكرة هذا المفهوم يقضي على مبدأ المنافسة الرياضية بالكامل.