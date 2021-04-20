فيديو | شاهد اهداف مباراة الشارقة وباختاكور في دوري أبطال آسيا «الملك يفرض السيطرة»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف الشارقة وباختاكور في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

فرض نادي الشارقة الاماراتي سيطرته على المجموعة الثانية، بالفوز على باختاكور الأوزبكي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل لفريق الشارقة كل من خالد باوزير في الدقيقة (10) وسالم صالح (26) وكايو لوكاس فيرنانديز (58) ولوان مارتينز بيريرا (62)، في حين أحرز دراغان سيران هدف باختاكور الوحيد عن الدقيقة (21).

وانطلقت صافرة بداية مباراة الشارقة وباختاكور في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.

وافتتح الشارقة التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعدما سدد كايو كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ارتدت من يد حارس باختاكور، لتجد سالم صالح، الذي سددها وأكملها خالد باوزير في المرمى.

ولم ينجح الشارقة في الحفاظ على تقدمه كثيرًا، ليسجل دراجان سيران هدف التعادل لفريق باختاكور في الدقيقة (21)، من متابعة جيدة لكرة حائرة داخل منطقة الجزاء.

وواصل كايو تألقه بصناعة الهدف الثاني، بعدما تلاعب بمدافعي باختاكور، قبل أن يرسل كرة عرضية أرضية، لم يجد سالم صالح صعوبة في وضعها بالشباك في الدقيقة (27).

وفرض كايو نفسه نجمًا للمباراة، بعدما سجل الهدف الثالث لفريق الشارقة عند الدقيقة (58)، وذلك بعدما ضرب مصيدة التسلل من منتصف الملعب، وانطلاق بسرعة، لينفرد بحارس باختاكور، ويضع الكرة في الشباك.

وضاعف لوان مارتينز بيريرا الغلة لفريق الشارقة، بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في قدم مدافع باختاكور، وغيرت مسارها وسكنت الشباك في الدقيقة (62).

ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد، حيث تراجع نادي الشارقة في ظل استسلام نادي باختاكور، ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الملك على الأسود بنتيجة (4-1).

وبهذا الانتصار ابتعد الشارقة الاماراتي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط لتراكتور الإيراني ونقطتين لكل من باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي.

فيديو اهداف الشارقة وباختاكور

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