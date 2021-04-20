فيديو | مشاهدة اهداف مباراة العربي وكاظمة فى الدوري الكويتي stc

شاهد فيديو اهداف مباراة العربي وكاظمة فى الدوري الكويتي stc، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، لحساب الجولة الحادية عشر، والتي يستضيفها ستاد الصداقة والسلام بمدينة العديلية.

يدخل نادي العربي مباراة اليوم وهو يحتل صدارة جدول ترتيب جدول الدوري الكويتي برصيد 26 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي القادسية.

وسيسعي اليوم العربي الى تحقيق الفوز لمواصلة سلسلة انتصاراته والوصول الى الفوز التاسع والسادس على التوالي فى الدوري الكويتي، والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين القادسية الذي يلتقي النصر يوم غد صالح نفس الجولة.

على الجانب الآخر يدخل نادي كاظمة المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، وسيسعي الى تحقيق الفوز من أجل التقدم الى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الكويتي وتخطي نادي الكويت.

يذكر أن مباراة الذهاب بين العربي وكاظمة كانت قد انتهت بفوز نادي العربي بنتيجة 2-1، بفضل هدفي اللاعب الفلسطيني “عدي الدباغ”، فى المباراة التي جمعتهم يوم 1 فبراير 2021 لحساب الجولة الثانية من الدوري الكويتي.

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