فيديو | مشاهدة اهداف مباراة النصر وفولاد خوزستان في دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة النصر وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

خيم التعادل على لقاء نادي النصر السعودي ونظيره فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة 1-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد جامعة الملك سعود “مرسول بارك”.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل السلبي، وفى الشوط الثاني تقدم فريق فولاد خوزستان فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 52 جاء الهدف عن طريق لاعب النصر “عبد الإله العمري” بالخطأ فى مرماه، قبل أن يدرك النصر التعادل عن طريق بيتروس ماتيوس (69).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز السد القطري على الوحدات الأردني 3-1 على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام فولاد، مقابل 4 نقاط للسد ونقطة للوحدات.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي الوحدات الاردني مع السد القطري، والنصر مع فولاد خوزستان.

وشهدت الجولة الأولى، تعادل النصر مع الوحدات (0-0)، وفولاد خوزستان مع السد (1-1)، في حين شهدت الجولة الثانية، فوز النصر على السد (3-1)، وفولاد على الوحدات (1-0).

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

إليكم فيديو اهداف مباراة النصر وفولاد خوزستان