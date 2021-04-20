فيديو | شاهد اهداف مباراة الوحدات والسد في دوري ابطال اسيا «عيال الذيب يُدمرون آمال النشامى»

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والسد في دوري ابطال اسيا، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20 أبريل، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

أنهى السد القطري الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بثلاثة أهداف دون رد، حملوا توقيع الجزائري بغداد بونجاح والقطريين خوخي بوعلام وحسن الهيدوس في الدقائق 2 و9 و26.

وعقدت جماهير النشامى آمالاً عريضة على مباراة اليوم بين الوحدات والسد للعودة إلى مضمار المنافسة على مقعد مؤهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إلا أن البداية جاءت صادمة ومُدمرة لكل الطموحات، لينتهي اللقاء بفوز السد 1/3.

واستغل بغداد بونجاح كرة عرضية جميلة من ركلة ركنية نفذها غييرمي دوس سانتوس في الدقيقة الثانية من صافرة بداية الشوط الأول، ليحولها بالقدم داخل منطقة الستة ياردات داخل الشباك في غفلة مثيرة للدهشة من مدافعي الوحدات الذين تركوا بغداد يتحرك بكل حرية.

ولم يستفق الوحدات من صدمة البداية، واستقبلت شباكه للهدف الثاني في الدقيقة 9 إثر ركلة ركنية نفذها سانتي كاثورلا وحولها “خوخي بوعلام” بالقدم من داخل منطقة الستة ياردات، في تكرار لنفس لعبة الهدف الأول الذي سجله بغداد بونجاح.

وتواصل سقوط دفاع الوحدات في الأخطاء الفردية لتتلقى شباك الفريق الهدف الثالث في الدقيقة 26 من قائد خط الوسط “حسن الهيدوس” بعد متابعة متميزة لتسديدة اصطدمت في أحد مدافعي الوحدات ليقابلها الهيدوس بتسديدة مباشرة في المرمى من داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني وبعد سلسلة من التغييرات التي أجراها مدرب الوحدات، استطاع الفريق تسجيل أول أهدافه في دور المجموعات، وهدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء نفذها أحمد سمير في الدقيقة 63.

ولم يستطع الوحدات البناء على هذا الهدف وتسجيل المزيد فيما تبقى من اللقاء، ليخسر اللقاء ويودع المنافسة من الدور الأول.

ويتذيل نادي الوحدات الأردني جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة يتيمة من تعادله في الافتتاح مع النصر السعودي وخسارتين متتاليتين أمام فولاذ والسد، بينما يحتل النصر الصدارة برصيد 5 نقاط بفضل فوزه على السد في الجولة الثانية وتعادله مع فولاذ.

ويحتل فولاذ المركز الثاني بنفس رصيد نقاط النصر، ويأتي السد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ولا تزال فرصه قائمة لاحتلال المركز الأول أو الثاني في هذه المجموعة.

فيديو | شاهد اهداف مباراة الوحدات والسد في دوري ابطال اسيا «عيال الذيب يُدمرون آمال النشامى»

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