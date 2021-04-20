نتيجة مباراة النصر وفولاد خوزستان في دوري ابطال اسيا

تعرف على نتيجة مباراة النصر وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

خيم التعادل على لقاء نادي النصر السعودي ونظيره فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة 1-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد جامعة الملك سعود “مرسول بارك”.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل السلبي، وفى الشوط الثاني تقدم فريق فولاد خوزستان فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 52 جاء الهدف عن طريق لاعب النصر “عبد الإله العمري” بالخطأ فى مرماه، قبل أن يدرك النصر التعادل عن طريق بيتروس ماتيوس (69).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز السد القطري على الوحدات الأردني 3-1 على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام فولاد، مقابل 4 نقاط للسد ونقطة للوحدات.

بدأ اللقاء سريعاً من قبل الفريقين مع أفضلية واضحة لفريق النصر الذي هدد مرمى منافسه في أكثر من مناسبة كان أبرزها الكرة العرضية التي أرسلها سلطان الغنام لكن حارس مرمى فولاد محسن فوروزان أبعدها قبل أن تصل لعبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 22.

ورغم السيطرة التامة للفريق السعودي إلا أن الوصول لمناطق مرمى نظيره الإيراني لم تكن بتلك السهولة، فجرب عبدالفتاح عسيري حظه بالتسديد من بعيد لكن حارس فولاد تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية (30).

وباغت فولاد نظيره النصر مع بداية الشوط الثاني حينما عكس البديل سيد محمد كرة عرضية لم يحسن الحارس وليد عبدالله التعامل معها لترتد من المدافع عبد الإله العمري إلى داخل الشباك (52).

واستمر الضغط النصراوي على المرمى الإيراني فتسلم البرازيلي بيتروس ماثيوس كرة داخل منطقة الجزاء واستدار بطريقة مميزة ثم سددها زاحفة على يمين الحارس هدف التعادل في الدقيقة 69.

ولم تفلح محاولات الفريقين في التسجيل فيما تبقى من دقائق، وألغى حكم اللقاء هدفاً لفريق فولاد بسبب التسلل في الثواني الأخيرة، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي في انتظار تجدد المواجهة بينهما في الجولة الرابعة.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي الوحدات الاردني مع السد القطري، والنصر مع فولاد خوزستان.

وشهدت الجولة الأولى، تعادل النصر مع الوحدات (0-0)، وفولاد خوزستان مع السد (1-1)، في حين شهدت الجولة الثانية، فوز النصر على السد (3-1)، وفولاد على الوحدات (1-0).

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.