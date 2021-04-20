شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يكشف عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه من الزمالك للأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه من الزمالك للنادي الأحمر.

وقال كهربا خلال تصريح تليفزيوني:«أتمنى أن يكون الدولي التونسي فرجاني ساسي حاضراً في صفوف الأهلي».

وأشاد كهربا بالإمكانيات الفنية التي يتمتع بها فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك وبأخلاقه الرفيعة.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، في ظل أزمة في ملف تجديد عقده مع النادي الأبيض بسبب خلاف مالي.

وجاور كهربا فرجاني ساسى في صفوف الزمالك بموسم 2018-2019.