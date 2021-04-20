شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الليلة للأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لبحث مصير البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت إذاعة "توك سبورت" البريطانية، أن جميع الأندية الـ12 التى أعلنت مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي ستجتمع الليلة لمناقشة مصير البطولة بعد موجة من الرفض التى تواجهها البطولة من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بجانب جماهير كرة القدم.

وأفادت صحف بريطانية أن ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي يستعدان للأنسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

كما أفادت إذاعة توك سبورت أن إدوارد قاريث نائب الرئيس التنفيذي لفريق مانشستر يونايتد سيغادر قلعة الشياطين الحمر.

وتعد الاندية الـ 12 المشاركة هم الستة الكبار من بريطانيا «مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام»، وثلاث فرق من أسبانيا هم ريال مدريد وبرشلونة واتليتيكو مدريد، وثلاث فرق إيطالية هم يوفنتوس وانتر ميلان وأيسي ميلان.