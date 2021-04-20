شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح خالد الغندور يثير الجدل حول خسارة الزمالك القمة أمام الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق الاعلامي خالد الغندور على خسارة الزمالك مباراة القمة رقم 121 على يد الأهلي والتي احتضنها ملعب القاهرة الدولي مساء الأحد الماضي، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وقال الغندور خلال ظهوره في «لايف» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :«الأهلي يسخر من الفوز على الزمالك بداعي وجود غيابات عديدة في صفوف الفريق الأحمر، وما الأزمة فسبق وأن فاز علينا أيضاً في نهائي دوري أبطال أفريقيا ونحن منقوصين بثلاثة لاعبين».

وأثار تصريح الغندور جدلاً واسعاً وسخرية من قبل بعض الصفحات المنتمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل.

وكان الأهلي قد حسم قمة الأحد بهدفين مقابل هدف، وقفز لوصافة جدول ترتيب الدوري المصري قبل خوض مبارياته المؤجلة.

وحقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا هاما وصعبا على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد 18-4-2021، على أرض ملعب ستاد القاهر الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة في الدوري الممتاز.