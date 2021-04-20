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كهربا: زعلان على رمضان صبحي..وشيكابالا لو انتقل للأهلي لكان له شأن أخر

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه حزين على رمضان صبحي، بعد إنتقاله لنادي بيراميدز، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال رمضان صبحي، في تصريحات تلفزيونية :«حزين على رمضان صبحي، بعد إنتقاله لنادي بيراميدز، في الصيف الماضي»، مضيفًا :«كنت أتمنى أن يستمر اللاعب مع القلعة الحمراء، على الرغم من أنه يلعب في نفس مركزي».

وأضاف :«رمضان صبحي، لن يعود للأهلي مرة أخرى»، مؤكدًا :«النادي الأهلي لن يوافق على عودته مرة أخرى».

ووجه كهربا، رسالة إلى رمضان صبحي، قائلاً:«ربنا يكرمه في مستقبله الكروي وحياته الشخصية».

وأكمل في تصريح مشابه لرئيس الأهلي محمود الخطيب: «أنا زعلان على رمضان مش زعلان منه».

وأوضح: «قرار عودة رمضان للأهلي في يد إدارة النادي، اللاعب يتألق مع بيراميدز ولكن التواجد في النادي الأحمر أمر مختلف تماماً».

وأنهى تصريحاته: «من الصعب أن يعود رمضان صبحي للأهلي مرة أخرى، مش هيلبس تي شيرت النادي تاني».

وعن محمود عبدالرازق شيكابالا، جناح نادي الزمالك، قال :«شيكابالا لاعب مميز للغاية، ولو كان في الأهلي لأصبح له شأن أخر، ولكن الكرة في الأهلي جماعية على عكس الزمالك، تعتمد على الفردية».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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