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كهربا لرمضان صبحي : «مش هتلبس قميص الأهلي ‏تاني»‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على رحيل رمضان صبحي من النادي وانضمامه لصفوف بيراميدز.

وقال كهربا خلال تصريحات متلفزة: «أنا أحب رمضان صبحي جداً، وتمنيت استمراره في الأهلي واللعب معه».

وأكمل في تصريح مشابه لرئيس الأهلي محمود الخطيب: «أنا زعلان على رمضان مش زعلان منه».

وأوضح: «قرار عودة رمضان للأهلي في يد إدارة النادي، اللاعب يتألق مع بيراميدز ولكن التواجد في النادي الأحمر أمر مختلف تماماً».

وأنهى تصريحاته: «من الصعب أن يعود رمضان صبحي للأهلي مرة أخرى، مش هيلبس تي شيرت النادي تاني».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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