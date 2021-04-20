شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا لرمضان صبحي : «مش هتلبس قميص الأهلي ‏تاني»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على رحيل رمضان صبحي من النادي وانضمامه لصفوف بيراميدز.

وقال كهربا خلال تصريحات متلفزة: «أنا أحب رمضان صبحي جداً، وتمنيت استمراره في الأهلي واللعب معه».

وأكمل في تصريح مشابه لرئيس الأهلي محمود الخطيب: «أنا زعلان على رمضان مش زعلان منه».

وأوضح: «قرار عودة رمضان للأهلي في يد إدارة النادي، اللاعب يتألق مع بيراميدز ولكن التواجد في النادي الأحمر أمر مختلف تماماً».

وأنهى تصريحاته: «من الصعب أن يعود رمضان صبحي للأهلي مرة أخرى، مش هيلبس تي شيرت النادي تاني».