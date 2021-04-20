شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: من الصعب العودة للزمالك.. سأعتزل في الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، على صعوبة عودته لناديه السابق الزمالك.

وأضاف كهربا خلال تصريحات تليفزيونية: «أرى من الصعب أن أكون لاعباً في الزمالك مرة أخرى».

وأكمل: «أتمنى أن أنهي مشواري داخل جدران النادي الأهلي».

وتابع: «سأعتزل داخل الأهلي حينما أبلغ 37 عاماً من عمري».

كان كهربا ، صاحب الـ 27 عاماً ، قد انضم لصفوف الأهلي في يناير من العام الماضي 2020.

ولعب كهربا بصفوف الزمالك في الفترة من صيف 2015 وحتى عام 2019 وهي الفترة التي تخللها خروجه للإعارة لصفوف اتحاد جدة السعودي.