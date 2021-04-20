شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يهاجم الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي : هذه البطولة لا تمت للرياضة بصلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الثلاثاء الأندية الـ12 المؤسسة لمسابقة دوري السوبر الأوروبي المنافسة لدوري أبطال أوروبا .

وقال مدرب مانشستر سيتي إن المشروع «لا علاقة له بالرياضة أبداً».

وتساءل جوارديولا: «يقولون إن خمسة أندية بإمكانها التأهل إلى هذه المسابقة، ولكن ماذا لو أن الفرق الـ15 لا تقدم موسماً جيداً وتنافس فيها؟».

وقال المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا الثلاثاء، إنه «من غير العادل عندما يكافح ويتعب فريق ويصل إلى المقدمة ومن ثم لا يمكنه التأهل لأن النجاح سيذهب لأندية معينة».

وأعلنت ستة أندية إنجليزية ليفربول مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يوفنتوس وإنتر وميلان، الأحد إطلاق مسابقة لهم فقط دون باقي أندية القارة الأوروبية .