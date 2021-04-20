شكرا لقرائتكم خبر عن ريان وحسين يقودان هجوم سيراميكا أمام المقاصة في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة مصر المقاصة، مساء اليوم بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

سيراميكا كليوباترا يلتقي مع مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد توني - محمود نبيل - محمد ابراهيم - شريف دابو.

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء محمود شكري - عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - وينفول كوبيناه - أحمد غنيم - محمد مسعد - رجب عمران - وليد عبد المنعم - عاشور الأدهم.