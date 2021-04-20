شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي..بايرن ميونخ يُعلن قراره بشأن مشاركته في دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر نادى بايرن ميونخ الألمانى، بيانًا رسميًا يعلن فيه موقفه من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي تم استحداثها مؤخرًا.

وكان 12 ناديا من الأندية الأوروبية الكبيرة، اتفقوا على إنشاء بطولة جديدة منفصلة عن يويفا، تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، وهي: "برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، يوفنتوس، ميلان، إنتر (إيطاليا)، مانشستر سيتي، يونايتد، تشيلسي، ليفربول، توتنهام، آرسنال (إنجلترا)".

وجاء نص البيان الذي أصدره نادي بايرن ميونخ، عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "بات لدى بايرن ميونيخ موقفاً واضحاً من دورى السوبر الأوروبى، قال الرئيس هربرت هاينر: أعضاء ومشجعينا يرفضونه، بصفتنا بايرن، نتمنى وهدفنا أن تعيش الأندية الأوروبية المنافسة الرائعة والعاطفية وهى دورى الأبطال، وأن نطورها مع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، البايرن يقول لا لدورى السوبر الأوروبى".