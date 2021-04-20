شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يغيب عن لقاء الإنتاج الحربي للإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء الإنتاج الحربي المقبل، بسبب الإيقاف.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الأولى أمام سيراميكا كليوباترا، قبل أن يحصل على البطاقة الثانية في لقاء حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر، وحصل على البطاقة الثالثة في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

ويلتقي الفريق مع الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.