شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي ينسحب من دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي، الانسحاب من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تم استحداثهما مؤخرًا.

وكان 12 ناديا من الأندية الأوروبية الكبيرة، اتفقوا على إنشاء بطولة جديدة منفصلة عن يويفا، تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي”، وهي: “برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، يوفنتوس، ميلان، إنتر (إيطاليا)، مانشستر سيتي، يونايتد، تشيلسي، ليفربول، توتنهام، آرسنال (إنجلترا)”.

وأكدت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن إدارة نادي تسيلسي الإنجليزي، استقرت على الإنسحاب من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأضافت أن إدارة تشيلسي، تجهز ورق انسحابها من المشاركة في البطولة بعد ضغوط كبيرة من قبل جمهور الفريق اللندني.

وكان عدد كبير من جماهير تشيلسي تجمهر قبل مباراة فريقهم اليوم أمام برايتون في البريميرليج ومنعوا دخول حافلة الفريق إلى ستامفورد بريدج.