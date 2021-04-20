بيريز: هدف دوري السوبر إنقاذ كرة القدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أن الهدف الأساسي من إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي هو إنقاذ كرة القدم.

ودشن مؤسسو البطولة الموقع الالكتروني الخاص بالبطولة الأحد الماضي، كما عين بيريز رئيسا لها.

ومن المقرر أن يستفيد الأعضاء المؤسسون من مكاسب أولية غير متوقعة قدرها 3,5 مليارات يورو (4,2 مليارات دولار).

وقال بيريز «أكبر الأندية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وجدت حلا للوضع الصعب الذي تمر به كرة القدم».

وأضاف «ريال مدريد خسر 400 مليون يورو في موسمين اثنين فقط، وعندما يكون لديك دخل من البث التلفزيوني، تتفهم أن الحل هو خلق مباريات أكثر جاذبية. نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم».

واستنكر بيريز الانتقادات التي وجهت إلى البطولة، نظرا لأن عدد المشاركين فيها سيقتصر على 20 ناديا، منها 15 ناديا محددا يشاركون بصفة دائمة، و5 أندية متغيرة تتأهل من خلال «معيار جدارة أو كفاءة رياضية» لم يتحدد بعد.

ولا يشعر بيريز بالقلق من تهديدات الاتحادين الدولي والأوروبي باستبعاد اللاعبين المشاركين في دوري السوبر من البطولات الدولية.

وقال بيريز «كل لاعب عليه أن يلتزم الهدوء لأن هذا لن يحدث وليس ممكنا من الناحية القانونية».

وعلى الرغم من العداء التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة، قال بيريز إنه من السهل إقناع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، بالمشاركة في هذا المشروع.