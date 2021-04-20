صاحب الـ29 عاما مدربا لتوتنهام

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وكان ماسون (29 عاما)، اللاعب السابق في خط وسط كل من توتنهام وهال سيتي، اضطر لاعتزال اللعب في 2018. ويعاون ماسون كل من كريس باول ونيدجل جيبس كما سيعود ميشيل فورم كمدرب لحراس المرمى.
ويواجه ماسون في أول مباراة له اختبارا صعبا حيث يلتقي ساوثهامبتون اليوم ثم يخوض اختبارا أكثر صعوبة أمام مانشستر سيتي الأحد المقبل بنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
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