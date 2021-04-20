الأخدود يعود للأولى بعد 30 عاما بدوري الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 30 عاما قضاها بدوري الدرجة الثانية، عاد الأخدود إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعد أن خطف كأس دوري الدرجة الثانية بفوزه أمس الأول على مضيفه العروبة بركلات الترجيح 4 /2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب العروبة.

وكان الأخدود تقدم بثلاثية لمحترفه تايلون نيكولاس مقابل هدف للعروبة، لكن الأخير لحق بالتعادل 3/3 لتمتد المباراة إلى أشواط إضافية وركلات ترجيح حسمها الأخدود بالتأهل معيدا ذكرى الصعود للدرجة الأولى عام 1412.

يذكر أن كلا من العروبة والأخدود ومعهما الخلود وبيشة تأهلوا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

نجاح تخطيط

وهنأ رئيس نادي الأخدود سامي آل فاضل أهالي منطقة نجران على الإنجاز قائلا «بحمدالله قطفنا ثمار عمل دؤوب وخطة مدروسة في خارطة النادي. منسوبي الأخدود سهروا وتعبوا واجتهدوا على مدار موسم كامل كان مرهقا للجميع مليئا بالفرح والتحدي والسعي للقمة وتوج أخيرا بالصعود وتحقيق درع دوري الثانية».

وأضاف «شق الأخدود طريقة في مجموعته، ورغم الصعاب التي صادفت النادي وصل لهدفه المنشود وحقق تطلعات أمير نجران ونائبه وأهالي المنطقة. سنفرح اليوم وسبندأ بعدها التخطيط للمرحلة الثانية في دوري الدرجة الأولى لعلمنا أن ذلك يتطلب جهدا وعملا مضاعفا من خلال تدعيم صفوف الفريق باللاعبين والاستقرار الفني سعيا لتحقيق حلم التأهل لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

إدارة شابة

وقال رئيس نادي الأخدود (السابق) جعفر آل سوار «إن صعود الأخدود أثبت بما لايدع للشك الطموح العالي للإدارة الشابة واللاعبين المتميزين لوضع بصمة في تاريخ النادي والمضي قدما في تحقيق الإنجازات، معتبرا الفوز بدرع الدرجة الثانية نتاج عمل مضن ومدروس، وكان متوقعا لما تحمله الإدارة الحالية من فكر متقد، إضافة إلى إلتفاف محبي المارد حول الكيان ودعمه ليعود إلى منصات التتويج.

ديربي جديد

وقال قائد الأخدود سابقا عبدالله آل نصيب «الجميع عاش فرحة الصعود الذي أسعد المنطقة وأعاد ذكرى الإنجاز قبل 30 عاما». مبينا أن صعود الأخدود سيعود على رياضة المنطقة بالإيجاب من حيث إعادة الديربي بينه وبين نجران واستغلاله في التعريف أكثر برياضة المنطقة من خلال تسليط الأضواء عليه.

وأكد آل نصيب أن دوري الدرجة الأولى يختلف كليا عن دوري الثانية من حيث قوة التنافس وفكر وخبرة المدربين واللاعبين المحليين والأجانب، مطالبا الإدارة بتدعيم الفريق بالأسلحة التي تجعل من الأخدود الحصان الأسود في دوري الأولى الذي يحتاج إلى نفس طويل نظرا لطبيعة المنافسة.

تهانٍ ودعم

فور تأهل الفريق، تلقت إدارة النادي تهاني أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بالصعود، كما هنأها الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بالصعود داعما بنصف مليون ريال.

كما هنأ رئيس نادي الشباب خالد البلطان، إدارة النادي مقدما دعما بلغ 100 ألف ريال، بجانب دعم 100 ألف ريال من صالح آل سلامة و50 ألف ريال من الشيخ محمد أبو ساق، فيما ينتظر أن يتواصل الدعم اليوم أيضا.