بيريز في ورطة.. وسائل إعلام بريطانية: تشيلسي ومانشستر سيتي يستعدان للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

فجرت وسائل إعلامية بريطانية خبرين صادمين مساء اليوم، الثلاثاء، بشأن مستقبل بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية بأن إدارة نادي تشيلسي بدأت في تجهيز أوراقها من أجل الانسحاب من بطولة كأس السوبر الأوروبي وعدم تنظيمها.

وأعربت جماهير تشيلسي عن غضبها في مظاهرة أمام ملعب ستامفورد بريدج، قبل ساعات من مباراة الفريق الليلة ضد برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية وشبكة "سكاي نيوز" أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعاد النظر في المشاركة ببطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن النادي الإنجليزي قد أبلغ المنظمين للبطولة الوليدة أنهم لن يكونوا جزءاً من دوري السوبر الأوروبي.

وتأتي خطوة النادي السماوي بعد تصريحات المدير الفني للفريق، الإسباني بيب جوارديولا، في وقت سابق اليوم، بأن مشروع الدوري السوبر الاوروبي "لا يمُت الى الرياضة".

وقال جوارديولا إن النظام المغلق للبطولة الجديدة "لا يمت الى الرياضة عندما تنعدم العلاقة بين الجهود والمكافأة. ليست رياضة عندما تكون ضامنًا للنجاح، ليست رياضة عندما لا تكون الخسارة مهمّة".

وأضاف المدرب الإسباني "من غير العادل عندما يكافح، يكافح ويكافح فريق ويصل الى الطليعة ومن ثم لا يمكنه التأهل لأن النجاح دائمًا مضمونٌ لأندية محدّدة".

وأعلن 12 نادياً أوروبياً، الأحد الماضي، تشكيل بطولة جديدة تحت مسمى "بطولة الدوري الأوروبي"، كبطولة أوروبية جديدة.

وكانت أندية ميلان، أرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد ، وتوتنهام انضموا جميعهم كأندية مؤسسة لدوري السوبر الأوروبي في ظل رفض جميع الاتحادات سواء المحلية أو الدولية.