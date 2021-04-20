شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: نعيش حالة نشوة استثنائية فى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، إن فريقه يمر بحالة نشوة استثنائية في الفترة الأخيرة، بعدما تفادى الهزيمة في آخر خمس مباريات، موضحا أن طموحات دجلة تتجاوز حلم البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأوضح عبد المنصف في تصريحات خاصة، أن دجلة في السنوات الأخيرة هو فريق الدور الثاني، وهذا نتيجة أن معظم عناصر الفريق من اللاعبين الشباب الذين ينتظرهم مستقبل كروي كبير، لكنهم يحتاجون الوقت في بداية الموسم للتأقلم والوصول إلى الانسجام الذي يمكنهم من تحقيق النتائج الإيجابية.

وتابع عميد حراس المرمى في الدوري المصري، أن دجلة يحلم بالمشاركة الإفريقية الموسم المقبل، موضحا أن هذا الحلم إن ظهر صعبا من بوابة الدوري قياسا على مركز الفريق في جدول الترتيب، فأنه متاح من خلال الحلم المشروع بالتتويج بكأس مصر، الذي وصل فيه الفريق لدور الثمانية.

ويرى "أوسة" أن مسابقة الكأس دائما سهلة للفرق التي تبني جيلا للمستقبل، حيث أن خطف مباراة في الكأس والتأهل للدور التالي، أسهل من عملية تجميع النقاط من منافسة الدوري الصعبة، وهو ما يجعل حظوظ فريقه في الفوز بكأس مصر موجودة بقوة هذا الموسم.

محمد عبد المنصف استطاع أن يحطم عدة أرقام قياسية، منها المشاركة طوال 25 موسم على التوالى، معززا رقمه كأكثر لاعب شارك فى عدد من مواسم الدورى تاريخيا، ليعادل رقم فرانشيسكو توتى وباولو مالدينى بالمشاركة فى 25 موسم فى بطولة الدورى.

ويستعد دجلة لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري وهي المباراة التي يستهدف فيها الفريق الدجلاوي للاستمرار فى صحوته ببطولتي الدوري والكأس وتجنب الهزيمة للمباراة الخامسة على التوالي.

ورفض الجهاز الفني للفريق الدجلاوي خوض أي وديات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في كاس مصر أمس، تجنبا للإرهاق الذي قد يتعرض له اللاعبين خاصة أن الفترة الزمنية التي تسبق مواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل سيستغلها الجهاز في تأهيل اللاعبين نفسيا وفنيا وبدنيا لاستغلال صحوة التأهل لربع نهائي كاس مصر.

وتأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.